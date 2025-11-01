تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء صحافي، عن تفاصيل لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر شرم الشيخ الأخير في مصر.



وأوضح الرئيس الفلسطيني خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الجمعة، على هامش زيارته إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن اللقاء مع ترامب لم يكن مرتبا مسبقا.



وصرح بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سهل انعقاد اللقاء، حيث شكر ترامب على وقف إطلاق النار وطلب مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، على أن يكون الرئيس ترامب حاضرا وكذلك في مؤتمر السلام المقبل.



وفي تصريحاته، قال الرئيس الفلسطيني إن قانون الأحزاب الفلسطينية ومسودة الدستور يتم إعدادهما حاليا.



وعبر عباس عن قناعته بأن الدولة الفلسطينية ستولد خلال 4 إلى 5 سنوات.



وفيما يتعلق بلجنة إدارة غزة مثار الخلاف بين السلطة والفصائل الفلسطينية، شدد محمود عباس على تمسك السلطة بتبعيتها للحكومة في رام الله حفاظا على وحدة كيان الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه أميركا وإسرائيل.