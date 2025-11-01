خلال 24 ساعة فقط، شهد تطبيق الذكاء الاصطناعي «غوغل جيميناي» إقبالا من ملايين المصريين بينهم مؤثرون وفنانون، الذين اعتمدوا عليه لتوليد صور بالزي الفرعوني، وذلك بمناسبة اقتراب مصر من افتتاح المتحف الكبير، صباح السبت 1 نوفمبر 2025.



واستجابة لهذا الإقبال، خصصت شركة «غوغل» عروضا حصرية، تنوعت بين الاشتراكات المجانية لمدة شهر أو شهرين، وبين الاشتراكات المخفضة لنسختها المدفوعة من «جيميناي»، وذلك ضمن جهود الشركة لتعزيز انتشار تطبيقها في مصر، بعد الإقبال غير المسبوق عليه.

وفي هذا السياق، قال الخبير التقني المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي م.أحمد عبدالفتاح، إن عروض «غوغل» طبيعية، فالشركة لاحظت الإقبال الكبير على توليد الصور الفرعونية بالذكاء الاصطناعي في مصر، وتحركت على هذا الأساس لتقدم عوامل جذب إضافية.



وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن مناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اجتذبت شريحة كبيرة من المصريين، يمكن أن تتجاوز أعدادهم 4 ملايين مصري على أقل تقدير، لصناعة صور بالزي الفرعوني وبأفكار مختلفة، احتفالا بهذه المناسبة المهمة.



وتحولت مواقع «فيسبوك» و«إنستعرام» و«تيك توك» إلى معرض رقمي ضخم لصور المستخدمين بعد تحويلهم إلى ملوك وملكات من عصر الفراعنة، مرتدين التيجان الذهبية والحلي المزخرفة، وسط خلفيات لأهرامات وتماثيل ضخمة أعاد الذكاء الاصطناعي رسمها بدقة لافتة.



ووصل التفاعل إلى ذروته مع مشاركة عدد من الفنانين والمؤثرين الذين نشروا صورهم بتقنية الـ AI بإطلالات فرعونية بملامح تحمل روح كليوباترا وتوت عنخ آمون ونفرتيتي. تعبيرا عن فخرهم بالهوية المصرية واحتفاء بحدث طال انتظاره.