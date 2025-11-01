القاهرة - خديجة حمودة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بالضيوف الحاضرين لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة.



وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» - «من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد معا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب. أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر».