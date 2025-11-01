القاهرة - هناء السيد



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي للعالم، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير صرح عالمي تقدمه مصر كهدية إلى كل العالم.



وقال مدبولي - في مؤتمر صحافي من المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه - «إن المتحف المصري الكبير صرح عالمي يقدم كهدية من مصر إلى كل العالم، من دولة يعود تاريخها إلى أكثر من 7 آلاف عام، من دولة بها الكثير من الحضارات التي مرت على تاريخ البشرية والإنسانية».



وأكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير تعود إلى نحو 30 عاما، موضحا أن الدولة بدأت حينها الإجراءات التمهيدية عبر سلسلة من الدراسات الفنية ومسابقة معمارية دولية لاختيار التصميم الأنسب للمشروع، قبل أن تبدأ مراحل التنفيذ الفعلية.



وأشار مدبولي إلى أن العمل في المشروع تعطل عام 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، لكنه استؤنف مجددا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد المشروع خلال السنوات الـ 7 الأخيرة طفرة غير مسبوقة في أعمال الإنشاء حتى أصبح أحد أكبر وأهم المتاحف على مستوى العالم.



ووجه مدبولي التحية لكل من ساهم في هذا الصرح العالمي الكبير، موجها شكرا خاصا لرجال القطاع الخاص المصري الوطني الذين دعموا تنفيذ الافتتاح، ومن بينهم طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وم.محمد منصور رئيس مجموعة منصور، وم.أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز، وحسن علام رئيس مجموعة حسن علام، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وم.خالد محمود عباس رئيس شركة العاصمة للتنمية العمرانية.



وأكد مدبولي أن هذه المشاركة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم.