وجه الادعاء العام في فرنسا اتهامات لسيدة تبلغ من العمر 38 عاما في السرقة الشهيرة لمجوهرات متحف اللوفر التي وقعت في أكتوبر الماضي.



جاء ذلك غداة إعلان الحكومة الفرنسية عن الاستنتاجات الأولى للتحقيق الذي بدأ بعد حادث السرقة، ووعدت باتخاذ «إجراءات طارئة» قبل نهاية العام لتأمين محيط المتحف.



وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي لقناة «تي إف 1»، بعد نحو أسبوعين من حادثة السرقة في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم، «منذ أكثر من عشرين عاما، جرى التقليل من شأن مخاطر الاقتحام والسرقة» في متحف اللوفر. وأضافت «لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال».



وأوضحت داتي أنها استندت في تقييمها إلى النتائج الأولية للتحقيق الإداري الذي بدأ غداة السرقة التي شملت ثماني قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي تقدر قيمتها بـ 88 مليون يورو في وضح النهار على أيدي فريق من أربعة لصوص، وهي لاتزال مفقودة.



وبحسب الوزيرة، سلط التقرير الضوء على «التقليل المزمن والبنيوي لخطر الاقتحام والسرقة» و«نقص تجهيزات الأمن» و«البروتوكولات البالية تماما» للتعامل مع السرقات والاقتحامات.



وأكدت رشيدة داتي أن أنظمة الأمن في المتحف كانت تعمل في يوم الاقتحام، وأعلنت إجراءات لمعالجة «خرق أمني كبير» وقع خارج المتحف.



وقالت «سنقوم بتركيب أجهزة مضادة للصدم والاقتحام قبل نهاية العام الحالي».