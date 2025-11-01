قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجه إلى واشنطن في شهر نوفمبر الحالي، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».



وردا على سؤال لصحافيين على هامش «حوار المنامة» في البحرين وهو مؤتمر عالمي سنوي للأمن والجغرافيا السياسية، عما إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الجاري، قال براك «نعم»، مضيفا أنه سيوقع «على الأرجح» اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة «داعش» بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الفرنسية.



وقال باراك، خلال جلسة نقاشية في منتدى حوار المنامة، ان القيادة في سورية قدمت عملا جيدا خلال الأشهر الأخيرة والنقاشات تجري على نحو جيد مع المكون الكردي شمال شرق البلاد.