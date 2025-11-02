الدوحة - فريد عبدالباقي



قاد الغرافة نفسه إلى صدارة جدول ترتيب الدوري القطري بعد أن حقق فوزا مهما على ضيفه الدحيل بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد ثاني بن جاسم ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، وبهذا الانتصار رفع الغرافة رصيده إلى 19 نقطة، متصدرا الترتيب، بينما توقف رصيد الدحيل عند 11 نقطة في المركز السادس عقب خسارته الثالثة هذا الموسم.



وفي «كلاسيكو» الكرة القطرية، حسم السد المواجهة أمام الريان بنتيجة كبيرة 5-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد. ورفع السد بهذا الفوز رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الريان عند 13 نقطة في المركز الخامس.



وفي مباراة أخرى، ألحق الوكرة بمنافسه نادي قطر الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعد الفوز عليه بهدف نظيف، رافعا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي قطر عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني.



وعلى ستاد الثمامة، واصل النادي العربي صحوته بتحقيق فوز جديد على الشحانية بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما ظل الشحانية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



هذا، وأغلقت الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا ملف المباريات بالدوري القطري، وبدأت الاستعدادات لخوض منافسات البطولة القارية، حيث يستضيف الدحيل منافسه شباب الأهلي الإماراتي مساء غدا، وفي اليوم ذاته يحل الهلال السعودي ضيفا على الغرافة، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي اليوم التالي يستضيف السد نظيره أهلي جدة السعودي حامل اللقب على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات أبطال النخبة، فيما يحل الأهلي القطري ضيفا على أركاداغ التركماني مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.