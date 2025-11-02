واصل الهلال المنقوص انتفاضته وشدد الخناق على جاره النصر المتصدر عندما تغلب على جاره الآخر ضيفه الشباب 1-0 أمس الأول على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض في المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.



سجل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو هدف المباراة الوحيد (36).



وهو الفوز الرابع تواليا للهلال والخامس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بخسارته الثالثة هذا الموسم.



وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول وكان قريبا من التسجيل في وقت مبكر عندما سدد البرتغالي روبن نيفيش كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بمحاذاة القائم (4).



وواصل الهلال هجماته وسدد المدافع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز كرة قوية مرت بجانب القائم (31)، قبل أن ينجح ليوناردو في هز الشباك عندما تلقى كرة داخل المنطقة وسددها قوية على يمين غروهي (36).



وواصل الهلال مده الهجومي في الشوط الثاني، وكان قريبا من تعزيز تقدمه بتسديدة قوية لمتعب الحربي علت العارضة (52)، رد عليها الشباب بتسديدة لعبدالعزيز العثمان بجانب القائم (55)، وأخرى لقائده البلجيكي يانيك كاراسكو بجانب القائم (67).



وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي (78).



ولاحت فرصة للشباب لمعادلة النتيجة لكن رأسية البرازيلي كارلوس جونيور أمسكها حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو ببراعة (81).



وتعادل الاتفاق مع ضيفه الحزم 2-2 على ملعب إيجو بالدمام.



ورفع الاتفاق رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، والحزم إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر.



وحقق الأخدود فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه النجمة 2-1 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.



ورفع الأخدود رصيده إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز السادس عشر، بينما مني النجمة بخسارته السابعة تواليا وبقي من دون رصيد في المركز الأخير.