القاهرة - محمد سامي



تتواصل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في بروفة قوية قبل سفر الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري في أبوظبي يومي 6 و9 الجاري.



ويستضيف الأهلي وصيف الجدول برصيد 22 نقطة نظيره المصري البورسعيدي صاحب المركز الثالث بـ 19 نقطة، في مباراة تنطلق في الـ 9 مساء بتوقيت الكويت على ستاد الجيش ببرج العرب، حيث يسعى الدنماركي ييس ثوروب إلى تحسين منظومته الدفاعية قبل خوض السوبر بعدما استقبل «الأحمر» 13 هدفا في 11 مباراة، ويستعيد الأهلي خدمات الثنائي أحمد نبيل كوكا ومروان عطية بعد انتهاء الإيقاف، بينما يأمل المصري بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي في تحقيق انتصار مهم على أحد منافسيه المباشرين.



وفي ذات التوقيت، يدخل سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 23 نقطة اختبارا مهماً أمام بتروجيت صاحب الـ 15 نقطة في المركز الثالث عشر، في لقاء يسعى خلاله علي ماهر لمواصلة شغل القمة والابتعاد عن أقرب ملاحقيه قبل موقعة السوبر.



كما يلتقي الزمالك صاحب الـ 19 نقطة بالمركز الرابع مع طلائع الجيش صاحب 10 نقاط في المركز السادس عشر في الـ 6 مساء بتوقيت الكويت على ستاد القاهرة الدولي، ويبحث «الفارس الأبيض» خلالها عن استعادة نغمة الانتصارات محليا قبل مغادرته إلى الإمارات. هذا، وقد أفادت مصادر مطلعة داخل «القلعة البيضاء» إلى أن مباراة اليوم قد تكون الأخيرة رسميا للبلجيكي يانيك فيريرا بعدما فقد الفريق 14 نقطة في 11 مباراة، إضافة إلى غياب الانتصارات في آخر 4 مواجهات.



وفي الـ 5 أيضا يخوض بيراميدز مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري على ستاد الدفاع الجوي، مدعوما بدفعة قوية بعد تأهله إلى دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على التأمين الإثيوبي بثنائية نظيفة، ويمتلك السماوي 17 نقطة في المركز السابع من 8 مباريات، بينما يحاول زعيم الثغر الهروب من مراكز القاع ومداواة جراح نتائجه الأخيرة التي وضعته في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط فقط.



الجولة تحمل طابعا مختلفا، فنتائجها ستنعكس مباشرة على الحالة المعنوية لأطراف السوبر المصري الأربعة قبل الصدام الكبير في أبوظبي.