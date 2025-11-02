أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تعيين الديبلوماسي أراد بينكو، وهو رئيس مكتب وزيرة الخارجية بياته ماينل-رايزينغر، مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط اعتبارا من مطلع عام 2026.



ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن وزارة الخارجية قولها في بيان إن الديبلوماسي بينكو سيكون مسؤولا عن تنسيق السياسة النمساوية في دول المنطقة بما في ذلك الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان وسورية، مع التركيز على تعزيز جهود السلام والتنسيق بين العمل الإنساني والسياسة الخارجية، فضلا عن توسيع التعاون الاقتصادي.



ويعتبر هذا المنصب الأول من نوعه في تاريخ الديبلوماسية النمساوية، وقد جاء لتأكيد رغبة فيينا في تعزيز حضورها بالمنطقة التي تشهد تحولات كبرى منذ الحرب الأخيرة في قطاع غزة.