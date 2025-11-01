57 ألف قطعة أثرية تم ترميمها بسواعد مصرية.. المصريون يحتفلون في الشوارع بمناسبة افتتاح المتحف



القاهرة ـ هناء السيد



أكد المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير د.عيسى زيدان أنه تم ترميم 57 ألف قطعة أثرية بالمتحف بسواعد مصرية خالصة.



وقال زيدان، في تصريح تلفزيوني، إن كل القطع الأثرية المعروضة في المتحف تم ترميمها، حيث كان هناك عمل شاق وتحديات كبيرة جدا بشأن بعض الآثار ذات الطبيعة الخاصة والمعقدة التركيب مثل مقاصير الملك توت عنخ آمون، والتي تم ترميمها وعرضها في القاعتين الخاصتين بالملك بمساحة 7500 متر مربع وتضمان نحو 5 آلاف قطعة أثرية، كما سيتم عرض قطع تخص الملك لأول مرة مثل التابوت الخارجي المذهب الذي كان داخل المقبرة ولم تكن معروضة في أي متحف.



وأضاف أن جميع القطع تم ترميمها بأياد مصرية، مشيرا إلى أن مراكب الملك خوفو هي أقدم مراكب على الكون وأطول آثار عضوية موجودة حاليا، وتم الكشف عنها عام 1954، كما تم ترميم المركب الأولى وعرضها في متحف خاص بها في منطقة الهرم ونقلها بسواعد مصرية لتكون أثرا نوعيا متخصصا بالمتحف المصري الكبير.



وأشار إلى أن عملية ترميم المركب الثانية اتسمت بصعوبة كبيرة نظرا لحالة المركب، وهي من أكبر مشاريع الترميم الآن في العالم، حيث سيتم تجميعها وترميمها لتقديم تجربة فريدة في مدة تصل إلى نحو 3 سنوات، وذلك في تجربة حية أمام الزائرين داخل المتحف.



هذا، وسادت في الشوارع المصرية أجواء احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يروي تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.