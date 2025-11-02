

دمشق - هدى العبود



كشف فريق عمل العرض المسرحي الموسيقي الراقص «وردة إشبيلية تاج العروس»، عن تفاصيل هذا العمل الفني الذي سيقدم على مسرح دار أوبرا بدمشق من 3 حتى 5 الجاري، وأوضحوا خلال مؤتمر صحافي انه سيتم تقديم رؤية جديدة تربط الحاضر بالماضي.



واعتبر المخرج أحمد زهير أن إعادة تقديم العرض تأتي إيمانا منه بأن الفن قادر على مواكبة المتغيرات والمساهمة في التطور والبناء، وأشار إلى أن عودة العروض إلى دار الأوبرا ترسخ رسالة واضحة بأن سورية تتعافى فنيا وثقافيا وتستعيد نورها، لافتا إلى أن العرض الذي يضم أكثر من 80 راقصا وراقصة من خريجي المعاهد الفنية يمثل صورة مصغرة لتنوع سورية وتآلفها، ووصفه بأنه أحد الأعمال الرائدة عالميا في المسرح الموسيقي، ما يفسح المجال له لعرضه ضمن جولات خارجية، حيث تسعى الجهة المنتجة إلى تأسيس فرقة مستقرة في دمشق، بهدف استمرار تقديم عروض مستدامة في سورية وخارجها.



وقال الكاتب محمد عمر لـ «الأنباء»: يحمل العرض رسالة تعيدنا الى ماضينا الغني بالفن والجميل، تزامنا مع التغيرات التي حصلت لبلدنا المحبة للحياة والمحبة المتجاوزة للاختلافات، والتي تعود لتبني نفسها فنيا وثقافيا، وتمد جسور التواصل نحو الجميع إلى جانب البعد الجمالي في العرض، مبينا أن عنوان المسرحية يمثل ذروة الحضارة العربية والإسلامية في الأندلس.



بدوره، أشار الفنان نوار بلبل إلى أن عودته إلى خشبة المسرح بعد سنوات الغياب دليل على بقاء الفن السوري رغم كل التحديات، وأن الشباب المشاركين يعطون الأمل بمستقبل فني مشرق. بينما قال الفنان وليد الدبس: ما لفت انتباهي أن العمل سيمهد لإطلاق سلسلة عروض مسرحية موسيقية على خشبة الدار، معتبرا أن الاستثمار في الفنون هو مقياس لتطور الدول وصورتها الحضارية.



أما الفنانة ناهد الحلبي فعبرت لـ «الأنباء» عن سعادتها بالمشاركة في العمل وخوض هذه التجربة التي تجمع الغناء والرقص والتمثيل، مبينة أن الجمهور السوري أصبح اليوم أكثر جاهزية واشتياقا لهذا النوع من الفنون التي تقدم لأول مرة بهذا الحجم والاحترافية في بلادنا.



من جهتها، قالت رنيم ملط، مصممة الرقص، ان طبيعة الأداء الحركي في هكذا أعمال تساعد بالتعبير عن مشاعر الناس وأحلامهم، ونوهت بدمج الحركة مع الموسيقى لنقل قيم الجمال والتسامح عبر الفن الذي يعتبر لغة عالمية توحد القلوب والشعوب.



وأوضحت رانيا قطف، ممثلة ومؤسسة «موزاييك» التي رعت العرض، أن دعم المنظمة هذا المشروع ينبع من إيمانها بأن الفن والموسيقى جزء أصيل من الحضارة السورية العريقة، مشددة على أهمية تعزيز حضور فن الميوزيكال محليا عبر تعاون مؤسساتي مستدام.



وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى التحديات الكبيرة التي واجهتهم، والتي تمثلت في الجمع بين عناصر فنية متعددة معقدة تشمل الأداء الغنائي، الرقصات، التمثيل، الإضاءة والديكور، إضافة إلى عبء التكاليف المادية العالية.



ويجسد عرض «وردة إشبيلية تاج العروس» بروحه وشغف فريق العمل رسالة ثقافية وإنسانية عميقة تعكس روح التعاون والتفاني، وتخاطب آفاق التعافي الوطني والنهوض الثقافي بعد الانتصار، بكل ألوان الفن وروحه الحية.