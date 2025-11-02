أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أمس أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.



ونقلت وكالة «الأناضول» عن يرلي قايا قوله خلال اجتماع عقد بمقر حزب العدالة والتنمية في ولاية كلس: إن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية وصل إلى 550 ألفا.



وأوضح يرلي قايا أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلدهم من تركيا منذ عام 2016 بلغ مليونا و290 ألفا، مشيرا إلى مواصلة بلاده تنفيذ إجراءات العودة بعناية فائقة.



ولا يزال نحو 2.4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3.5 ملايين في ذروة الحرب في سورية، بحسب السلطات التركية.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الأول، إن إجمالي 1.16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ الثامن من ديسمبر 2024.



وأضافت المفوضية أن أكثر من 1.9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم.



كذلك، أشارت إلى أن أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لايزال نحو 4.5 ملايين لاجئين في الخارج.