

دمشق - هدى العبود



تستمر عمليات تصوير مسلسل «مطبخ المدينة» في دمشق تحت إدارة كاميرا المخرجة رشا شربتجي استعدادا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. وعلمت «الأنباء» من مصادر أن الفنان خالد القيش انضم إلى فريق العمل ليؤدي دورا محوريا مرتبطا بعدة خيوط درامية ما يجعله أحد محركات الأحداث الأساسية، إذ تربطه صلة قرابة بالعائلة التي تدور حولها قصة المسلسل.



و«مطبخ المدينة»، من تأليف الكاتب علي وجيه بمشاركة سيف رضا حامد، ويشارك في بطولته كل من: عباس النوري، فادي صبيح، أمل عرفة، عبدالمنعم عمايري، وآخرين، ويقدم العمل دراما اجتماعية معاصرة تركز على تفاصيل حياة عائلة تعمل بعمل فادها في مطعم ومطبخ سوري، ورغم التلاحم المهني تباعدهم هواجسهم وصراعاتهم الشخصية لتكشف الأحداث عن دهاليز الحياة في المدينة التي تمتلئ بصراعاتها وأسئلة شبابها وتسليط الضوء على العوالم المهمشة داخل المجتمع.