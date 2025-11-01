السيسي يستقبل القادة والزعماء والضيوف المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - خديجة حمودة - هناء السيد

بحفل تاريخي مبهر.. شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات نحو 40 دولة، افتتاح المتحف المصري الكبير «هدية مصر للعالم» الذي يروي تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.



وبدأ الحفل عند سفوح أهرامات الجيزة وأبو الهول، بمقطوعات موسيقية للفرقة السيمفونية تخللها كلمات لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني صاحب فكرة انشاء المتحف، حيث قال في كلمة مسجلة: إنه يشعر بأنه يعيش في «حضرة الأحلام» بعد أن تحققت اللحظة التي انتظرها طويلا.



وأضاف حسني: «كنت أعيش من أجل هذه اللحظة التي أنتظرها يوما بعد يوم، حتى رأيتها بهذا الجلال والبهاء، حيث تتجلى الحضارة في أبهى صورها».



وأكد أن «لقاء الإبداع بالإبداع دليل على استمرارية الروح المصرية التي لا تنطفئ»، موجها التحية والتقدير إلى الرجال المخلصين الذين وقفوا خلف هذا الإنجاز.



واختتم كلمته قائلا: «الماضي يصافح الحاضر المبدع.. هذه هدية مصر للعالم لتضيء المستقبل». ثم عرضت كلمات مسجلة لعدد من الشخصيات المصرية الشهيرة.



بعد ذلك استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي ضيوف مصر، حيث شارك نحو 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. والتقطت الصورة الجماعية للقادة المشاركين.

وقال الرئيس السيسي في كلمة له : هنا حيث خطت الحضارة اول حروفها وشهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر..انطلقت انوار الحكمة.



واليوم ونحن نفتتح المتحف الكبير نكتب فصلا جديدا من تاريخ العالم.