

واصل أرسنال انفراده بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على مستضيفه بيرنلي 2-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب «تيرف مور» ضمن منافسات الجولة العاشرة لـ «البريمييرليغ»، ليرفع «المدفعجية» رصيده إلى 25 نقطة، فيما بقي بيرنلي على رصيده السابق 10 نقاط بالمركز السادس عشر.



وفرض نوتنغهام فورست التعادل 2-2 على ضيفه مان يويانتد، ليرفع «الشياطين الحمر» رصيدهم إلى 17 نقطة بالمركز الخامس، فيما وصل نوتنغهام إلى النقطة الـ 6 بالمركز الثامن عشر.



وفي مواجهات أخرى، أكرم فولام وفادة ضيفه ولفرهامبتون 3-0، كما تغلب برايتون على على ليدز يونايتد 3-0 أيضا، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد 2-0.



وتتواصل الجولة الـ 11 في «البريمييرليغ» بإقامة مباراتين مساء اليوم، حيث يستضيف مان سيتي خامس الترتيب (16 نقطة) نظيره بورنموث ثاني الترتيب (18 نقطة) في ملعب الاتحاد، فيما يحل نيوكاسل يونايتد ضيفا ثقيلا على وست هام يونايتد.



اسبانيا



وفي الدوري الأسباني، يبحث برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك عن استعادة التوازن سريعا عندما يستضيف إلتشي اليوم ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



كما تقام اليوم 3 مباريات ضمن ذات المرحلة، حيث يستضيف ريال بيتيس نظيره ريال مايوركا، ويلتقي ليفانتي مع سلتا فيغو، وألافيس مع إسبانيول.



إلى ذلك، وفي مباريات أمس، ارتقى فياريال إلى وصافة الدوري بعد فوزه الكبير على ضيفه رايو فايكانو 4-0، ليرفع فريق «الغواصة الصفراء» رصيده إلى 23 نقطة، متقدما بفارق نقطة على حامل اللقب برشلونة.



وعمق خيتافي جراح ضيفه جيرونا عندما تغلب عليه 2-1.



في المقابل، مني جيرونا، مفاجأة الموسم قبل الماضي حين احتل المركز الثالث وتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ 20 الأخير.



إيطاليا



وتستكمل الجولة الـ 10 للدوري الإيطالي بإقامة 5 مواجهات، حيث يحل روما ضيفا على ميلان في قمة مثيرة، كما يستضيف فيرونا انتر، فيما يواجه تورينو نظيره بيسا، ويحل ليتشي ضيفا على فيورنتينا، ويستضيف بارما نظيره بولونيا.



فرنسا



تتواصل منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الفرنسي بإقامة 6 مواجهات مساء اليوم، حيث يستضيف رين نظيره ستراسبورغ، ويلعب نانت مع ميتز، ويحل أنجيه ضيفا على ليل، ويستقبل تولوز نظيره لوهافر، ويلعب لانس مع لوريان، فيما يستضيف بريست نظيره ليون.