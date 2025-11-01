في إطار تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واستمرارا للجهود الأمنية والمرورية الهادفة إلى فرض هيبة القانون والمحافظة على أمن وسلامة مرتادي الطرق، نفذت الأجهزة الأمنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة للأنظمة الأمنية مساء الجمعة حملة أمنية ومرورية موسعة في منطقة الخيران.



وجاءت الحملة بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس، وبقيادة رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله أحمد العتيقي، ورئيس قطاع شؤون الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور اليتامى.



وأسفرت الحملة عن النتائج التالية:



• رصد (467) مخالفة مرورية متنوعة.



• حجز (10) أشخاص في الحجز التحفظي.



• ضبط شخص مطلوب لإلقاء القبض، وآخر مخالف لقانون الإقامة.



• احتجاز (3) أشخاص لعدم حمل رخصة قيادة، وشخص من فئة الأحداث.



• ضبط مركبتين ودراجة ناريةٍ مطلوبة قضائيا.



• حجز (20) مركبة ودراجة نارية في كراج الحجز.



وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية المكثفة في مختلف المناطق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.