شاركت الفنانة الاستعراضية المصرية شريهان في إحدى فقرات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من سفح الهرم في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء ظهور شريهان مميزا أضفى لوحة جميلة إلى فقرات الحفل المبهر التي اتسمت بالعراقة في انعكاس لما يتضمنه المتحف الذي يروي تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، ويعد الأكبر في العالم لعرض آثار هذه الحضارة الضاربة في عمق التاريخ.



كما شهد الحفل فقرة من الألعاب النارية المبهرة التي أضاءت سماء العاصمة المصرية في لوحة بديعة.



كذلك تضمن الحفل فقرات موسيقية وأوبرالية حظيت بإعجاب الحضور.



ونقلت وقائع افتتاح المتحف على الهواء مباشرة مئات القنوات وشبكات التلفزيون والمنصات الإعلامية الدولية، حيث بلغت أعداد المراسلين لوسائل الإعلام الدولية الذين يشاركون في تغطية الحفل وفقراته 450 مراسلا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين المقيمين في مصر والزائرين الذين وصلوا خصوصا لنقل هذا الاحتفال التاريخي إلى العالم.