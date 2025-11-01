سيتم تقطيعها على يد صائغين محترفين حتى يمكن تصريفها



أكد ديڤيد ديكلو، لص البنوك والمجوهرات السابق، في تصريح لقناة «آر تي إل» الفرنسية، أن اللصوص الذين سرقوا مجوهرات من متحف اللوڤر في باريس لن يحصلوا إلا على جزء بسيط من القيمة التقديرية للمجوهرات لأن الأحجار الثمينة سيتم تقطيعها حتى يمكن تصريفها. وأوضح ديكلو أن اللصوص قد يحصلون على 3.4 ملايين يورو أو 5 ملايين يورو من قيمة المجوهرات التي تقدر بـ 88 مليون يورو، لأن المجوهرات سيتم تدميرها على يد صائغين محترفين.



وتوقع ديكلو، الذي اشتهر في فرنسا كممثل كوميدي بعد اعتزاله الجريمة، أن يتم تقطيع المسروقات في غضون أيام، مما يصعب على السلطات تعقبها.



وفي سياق متصل، كشفت الحكومة الفرنسية عن الاستنتاجات الأولية للتحقيق في السرقة، مؤكدة أن «إجراءات طارئة» سيتم اتخاذها قبل نهاية العام لتحسين أمن متحف اللوڤر. وأوضحت وزيرة الثقافة رشيدة داتي أن أنظمة الأمن في المتحف كانت تعمل في يوم الاقتحام، وأن التحقيق أظهر «التقليل المزمن» من مخاطر السرقة في المتحف، فضلا عن «نقص تجهيزات الأمن» و«البروتوكولات البالية» للتعامل مع مثل هذه الحوادث.



تأتي هذه التصريحات بعد سرقة 8 قطع مجوهرات من مجموعة التاج الفرنسي في وضح النهار، والتي لاتزال مفقودة، بعد أن تمكن المجرمون الـ 4 من ركن شاحنة تحمل رافعة قرب جدار المتحف، وصعد اثنان منهم عبر الرافعة إلى شرفة قاعة «أبولو»، حيث كانت المجوهرات معروضة.