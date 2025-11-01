تعرضت حكومة اليونان المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس لوابل من الانتقادات بعد إعلانها المفاجئ عن إغلاق 204 مكاتب بريدية في مختلف أنحاء البلاد اعتبارا من الاثنين توخيا لتحقيق وفر مالي.



ورأى اتحاد بلديات اليونان في بيان صدر الجمعة أن هذا الإجراء سيحرم «من جميع الخدمات مناطق شاسعة ذات كثافة سكانية عالية ونشاط اقتصادي قوي».



وأعرب أعضاء الاتحاد عن غضبهم «لعدم صدور أي إشعار رسمي بهذا القرار».



كذلك اعترض على الإجراء عدد من أعضاء البرلمان، بعضهم من داخل الائتلاف الحاكم.



وقال النائب والناطق الرسمي السابق باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إنها «ليست مجرد مسألة فنية، بل هي أيضا مسألة تتعلق بخدمة عامة»، وتوقع أن «تنشأ مشاكل خطيرة لكبار السن والمناطق الحدودية، وحتى المدن الكبرى».



ويتوقع تنظيم احتجاجات الاثنين في مناطق مختلفة من اليونان احتجاجا على هذه الإغلاقات.



من جهتها، أكدت هيئة البريد اليونانية «هيلينيك بوست» في بيان أن المكاتب التي شملها الإغلاق كانت تشهد «نشاطا تجاريا محدودا»، وتوفر الخدمات نفسها التي توفرها «مكاتب مجاورة».



وأشارت إلى أن «عددا منها تكبد خسائر سنوية تتجاوز 150 ألف يورو».



وأكدت الشركة أنها ستعوض إغلاق هذه المكاتب من خلال تحسين خدمات الاستلام والتوصيل إلى المنازل.



وتعود ملكية «هيلينيك بوست» إلى شركة «غروث فند» القابضة العامة التي أنشئت خلال الأزمة الاقتصادية اليونانية لرفع قيمة الأصول العامة وتحقيق أعلى العائدات منها.