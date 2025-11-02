شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على غزة بعد ساعات من إعلانه تسلم 3 جثث «مجهولة الهوية» عبر الصليب الأحمر سلمتها حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) في القطاع.



وأفادت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر أمني في غزة، بسماع صوت إطلاق نار وغارات جوية نفذها جيش الاحتلال في محيط مدينة خان يونس جنوبي القطاع أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجثث الـ 3 التي تسلمها من غزة عبر الصليب الأحمر مساء أمس الأول ليست لأسرى احتجزتهم «حماس» في غزة. وأفاد جيش الاحتلال وكالة فرانس برس بأن التحليل الجنائي كشف عن أن هذه الجثث الثلاث ليست لأي من الأسرى الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم لإسرائيل بناء على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.



من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) أنها سلمت إسرائيل 3 جثامين «مجهولة الهوية» لفحصها.



وقالت «القسام» في بيان صحافي: «في إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث قمنا بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين مجهولة الهوية، لكن الاحتلال رفض تسلم العينات وطلب تسلم الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءاته». وأكدت الكتائب جهوزية طواقمها «للعمل على استخراج جثث أسرى الاحتلال داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وبكل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف».



من جانب آخر، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أن «جثامين الشهداء الـ 30 التي تم تسلمها أمس الأول هي الأصعب من بين الدفعات التي تم الإفراج عنها».



وقال البرش في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أمس إن «الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط، وعدد منها بدون ملامح، حيث ذابت ملامحها من التعذيب والدفن في الرمال».



وشدد على أن «الاحتلال قام بدفن هذه الجثامين بعد تعذيب وإعدام أصحابها، وبعد فترة أخرجها للثلاجات لتسليمها، وهو ما تسبب في اختفاء ملامحها وذوبان معظمها تماما».



ونوه البرش إلى «تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات».



في هذه الأثناء، أكد كل من الأردن وألمانيا أن القوة الدولية المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي، وسط تقارير عن أن هذه القوة ستتألف من جنود مسلمين فقط.



وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام منتدى «حوار المنامة» في مملكة البحرين أمس «كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي».



بدوره، أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا، مؤكدا أن ذلك يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.



في غضون ذلك، نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن مصادر ديبلوماسية - لم تسمها - أنه سيتم نشر جنود مسلمين فقط للقيام بدوريات في غزة ضمن قوة حفظ سلام.



وأشارت إلى أن القوات العاملة المفترض أن تعمل على الأرض في غزة ستأتي بشكل رئيسي من دول المنطقة بهدف تخفيف التوتر.