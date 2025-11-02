أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده للإبقاء على تمويل برنامج الإعانات الغذائية الرئيسي للفقراء قبل ساعات فحسب من تعليقه بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر والذي لا تدل أي مؤشرات على قرب انتهائه.



فبعد أكثر من 4 أسابيع من الإغلاق الحكومي، وانقطاع مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل ظرفيا، واضطرابات في الحركة الجوية، وتوقف المتنزهات الوطنية عن العمل، يتوقع أن تمتد آثار الإغلاق إلى الأميركيين البالغ عددهم 42 مليونا المستفيدين من برنامج «سناب» الذي يفترض أن تكف الحكومة الفيدرالية عن تمويله ليل الجمعة إلى السبت. وبعد أن أصدر قاض فيدرالي بناء على دعوى من جماعات حقوقية أمرا للحكومة الجمعة باستخدام اعتمادات مالية مخصصة للطوارئ لتمويل «سناب»، أكد الرئيس ترامب انفتاحه على حل كهذا.



وكتب الرئيس الأميركي على صفحته على منصته «تروث سوشيال»: «لا أريد أن يجوع الأميركيون.. إذا حصلنا على التوجيه القانوني المناسب من المحكمة، فسيكون من دواعي شرفي تأمين التمويل» لبرنامج «سناب». وسبق لرئيس مجلس النواب مايك جونسون المنتمي إلى الجمهوريين أن قال سابقا: «ثمة أناس حقيقيون، وعائلات حقيقية - ثمة أطفال - سيعانون الجوع»، متهما المعارضة المتمثلة في الحزب الديموقراطي «بمواصلة ألاعيبها السياسية في واشنطن».



أما وزيرة الزراعة الأميركية بروك رولينز فأفادت بأن تمويل برنامج «سناب» سينفد بعد شهر من الإغلاق الحكومي.



وفي ظل احتمال توقف الإعانات الغذائية، بدأ بعض الأميركيين بتنظيم سلسلة تضامن.



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت كيري تشوسمر المقيمة في ضواحي واشنطن والتي تعتزم مساعدة عائلتين في دفع ثمن مشترياتهما الغذائية في حال توقف الإعانات الحكومية: «أنا ببساطة مذهولة من الطريقة التي يعامل بها بلدنا العائلات والأطفال». ومع انتهاء الدعم الحكومي لهذا البرنامج في نهاية السنة، يرجح أن تشهد التكاليف ارتفاعا كبيرا، وفقا لمركز «كاي إف إف» للأبحاث. وتشكل مسألة الدعم لبرنامج «أوباما كير» محور المواجهة في الكونغرس بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لم يتوصلوا إلى الاتفاق على موازنة جديدة. ويقترح الحزب الجمهوري تمديد الميزانية الحالية، فيما يسعى الديموقراطيون إلى تمديد دعم برامج تأمين صحي للأسر ذات الدخل المنخفض. ومع أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية في مجلس الشيوخ، فإن إنهاء الإغلاق الحكومي وإقرار الموازنة يتطلبان الحصول على بعض الأصوات من الديموقراطيين.



من جهة أخرى، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول منع المراسلين الصحافيين من دخول جزء من المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، مبررة ذلك بضرورة حماية «مواد حساسة». وبات الآن محظورا على المراسلين من دون موعد مسبق دخول «منطقة الصحافة العليا»، كما تسمى والتي تقع قرب المكتب البيضاوي وتضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.