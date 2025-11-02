تبنى قادة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي «آبيك» أمس إعلانا مشتركا، وذلك مع اختتام اجتماعهم الذي استمر لمدة يومين بشأن تعميق التعاون من أجل مستقبل مستدام.



وأشار «إعلان غيونغجو» إلى أنه بينما يقف العالم في منعطف محوري، يستمر النظام التجاري العالمي في مواجهة تحديات كبيرة، في حين أن التقدم السريع في التقنيات التحويلية والتحولات الديموغرافية يحمل آثارا عميقة وطويلة الأمد على الاقتصادات الأعضاء في آبيك.



ويدعو الإعلان إلى تعزيز التعاون واتخاذ إجراءات ملموسة لتمكين النمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على الجميع.



وإذ أكد على الاعتراف المشترك بأن التجارة والاستثمار القويين أمران أساسيان، تعهد الإعلان بمواصلة الالتزام بتعميق التعاون الاقتصادي من أجل الإبحار في البيئة العالمية المتطورة. وتعهد القادة بدعم الجهود لضمان سلاسل إمداد مرنة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سلاسل القيمة العالمية بجميع أنحاء منطقة آسيا - الباسيفيك، بما في ذلك القيام بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في مناقشات آبيك ذات الصلة.



كما تبنى القادة مبادرة آبيك للذكاء الاصطناعي باعتبارها خطوة مشتركة نحو دفع التحول الناجح للذكاء الاصطناعي ضمن إطار آبيك، وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون الإقليمي وتنمية نظام بيئي استثماري لبنية تحتية مرنة للذكاء الاصطناعي.



من جهته، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إنه يتعين على اقتصادات «آبيك» تعزيز التعاون متبادل المنفعة، واغتنام الفرص الجديدة، ومواجهة التحديات الجديدة، وبناء مستقبل مستدام وأكثر إشراقا معا. وقال في خطاب ألقاه في الجلسة الثانية للاجتماع الـ 32 للقادة الاقتصاديين لمنتدى آبيك، إن الموجة الجديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي تتعمق في الوقت الحالي، مما يفتح آفاقا جديدة للبشرية.



بدوره، أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالمحادثات التي أجراها مع الرئيس الصيني، مشيرا إلى أنها شكلت «نقطة تحول» في العلاقات، مؤكدا أنه طرح مع بكين قضايا شائكة على غرار التدخل الخارجي. كما أكد كارني أثناء القمة أنه اعتذر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية حملة إعلانية مناهضة للرسوم دفعت الأخير لزيادة التعرفات المفروضة على كندا.