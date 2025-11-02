يعزز فيتامين C امتصاص الحديد في الجسم، لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مع مصادر فيتامين C، ويوضح الأطباء أن الحديد الهيمي الموجود في اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والعجل والضأن، وكذلك الكبد، القلب، اللسان، القوانص، المأكولات البحرية، الدواجن، والبيض، يعد المصدر الأكثر فاعلية للحديد.



كما أن الأطعمة النباتية الغنية بالحديد غير الهيمي مهمة أيضا، وتشمل البقوليات (العدس، الفاصوليا، الحمص، البازلاء)، والحبوب الكاملة (الحنطة السوداء، البرغل، الكينوا، الأرز البني)، والخضراوات مثل البروكلي والبنجر، بالإضافة إلى الخضراوات الورقية كالسبانخ والكرنب.



ولتحسين امتصاص الحديد من الطعام، ينصح بتناوله مع مصادر فيتامين C مثل الحمضيات، عصير الليمون، الفلفل الأحمر، والبروكلي. ويجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي، القهوة، الكاكاو، مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية قبل 45 دقيقة من تناول الطعام أو بعده، لأنها تعيق امتصاص الحديد.



وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض مستوى الهيموغلوبين قد يكون نتيجة عوامل فسيولوجية مثل الحمل، أو بسبب نظام غذائي غير متوازن، أو بعض الأمراض. كما أن علاج نقص الحديد يتطلب معالجة السبب الأساسي، اذ إن أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة المزمن أو قرحة المعدة، وأمراض النساء مثل الأورام الليفية أو بطانة الرحم المهاجرة، أو اضطرابات الدم أو السرطان، قد تسبب فقدان الهيموغلوبين ببطء.



يذكر انه من دون معالجة السبب الكامن وراء فقر الدم، سيكون تعويض نقص الحديد أشبه بإخراج الماء من قارب مثقوب.



المصدر: «gazeta.ru»