

أسامة دياب



أكدت سفيرة جمهورية إندونيسيا لدى الكويت لينا ماريانا أن السفارة نظمت فعالية «مهرجان عيد الاستقلال الإندونيسي» احتفالا بالذكرى الـ 80 لاستقلال بلادها، الموافق 17 أغسطس 2025، موضحة أن إقامة المهرجان في شهر أكتوبر جاءت بسبب اعتدال الطقس مقارنة بحرارة أغسطس في الكويت.



وقالت السفيرة، في تصريح صحافي على هامش الاحتفال، إن هذا الحدث يمثل مناسبة تجمع أبناء الجالية الإندونيسية في الكويت وتعزز روابطهم، مشيرة إلى أن الدعوة شملت أيضا أصدقاء إندونيسيا من أعضاء السلك الديبلوماسي والمواطنين الكويتيين وممثلي وسائل الإعلام.



وأوضحت أن برنامج المهرجان، الذي يمتد من الصباح حتى ما بعد الظهر، تضمن عروضا فنية ومسابقات تقليدية للأطفال والكبار، وهي من أبرز مظاهر الاحتفال في المناسبات الوطنية الإندونيسية، لافتة إلى أن من أشهر هذه الألعاب الشعبية لعبة «بانجات بينانغ»، حيث يتسلق المشاركون جذع شجرة مغطى بالزيت للفوز بجوائز متنوعة مثل الدراجات وأجهزة التلفاز، مضيفة بابتسامة «لكننا لا نستطيع تنفيذها هنا في الكويت».



وأضافت أن المهرجان اشتمل كذلك على ركن خاص بالمأكولات الإندونيسية التقليدية ضمن مبادرة «Indonesia Spice Up the World»، مشيرة إلى أن المطبخ الإندونيسي يتميز بتنوع غني يشمل مئات الأطباق من مختلف المناطق.



وبينت ماريانا أن عدد أفراد الجالية الإندونيسية في الكويت يبلغ نحو ستة آلاف شخص، مشيدة بجهودهم التطوعية في تنظيم المهرجان بالكامل. وقالت «أنا ممتنة جدا لهذا المجتمع الرائع الذي يعمل بمحبة وتعاون من تلقاء نفسه دون أي طلب من السفارة».



واختتمت السفيرة تصريحها بالتأكيد على أن روح التعاون والانسجام يميز فعاليات السفارة في الكويت، مضيفة «أنا فخورة جدا بشعبي هنا، فقد استطاعوا أن يجعلوا من هذا المهرجان مناسبة نابضة بالحياة والفرح».