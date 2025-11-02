ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن حجم سيولة بورصة الكويت في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 22.62 مليار دينار، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 111.4 مليون دينار، مرتفعا بنحو 92.6% مقارنة بـ 57.9 مليون دينار العام الماضي.



وأوضح التقرير أن سيولة البورصة ارتفعت بنسبة 43.5% تقريبا في أكتوبر الماضي لتصل إلى 3.267 مليارات دينار تقريبا مقارنة بنحو 2.277 مليار دينار في سبتمبر الماضي.



وأضاف أن أداء شهر أكتوبر الماضي كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر سبتمبر الماضي، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع مؤشرات السوق الأول بنحو 2.1% والرئيسي بنحو 5.5% والعام بنحو 2.7% والرئيسي 50 بنحو 4.1%. وبين التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت تجاوز مع إقفال شهر أكتوبر الماضي حاجز الـ 9000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه ببلوغه نحو 9031.9 نقطة، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للشهر ذاته نحو 148.5 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 36.9% تقريبا مقارنة بـ 108.5 ملايين دينار تقريبا في سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على نسبة 7.7% فقط من جملة السيولة ضمنها حظيت 50 شركة أو نحو 35.7% من عدد الشركات المدرجة على نسبة 3% تقريبا فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول. وذكر أنه «بالنسبة للشركات الصغيرة نسبيا والسائلة فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية 2.6% تقريبا من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نسبة 25.4% تقريبا أو نحو ربع سيولة البورصة ونحو 10 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية».



وأوضح التقرير أنه ضمن تلك الشركات الـ 12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نسبة 0.4% تقريبا من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 11.6% من إجمالي سيولة البورصة حتى نهاية أكتوبر 2025، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.