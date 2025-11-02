كشفت عن نيتها طرح سيارتين جديدتين تنضمان إلى عائلة هافال قريباً في الكويت وهما «V7» و«Jolion Max»



نظمت شركة ماكفم الغانم للسيارات، إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات والوكيل الحصري لعلامة جريت وول موتور (GWM) في دولة الكويت، فعالية Haval Spectrum Event التي جمعت نخبة من شركاء النجاح والإعلاميين ومحبي العلامة، في أمسية مميزة امتزجت فيها الأجواء الراقية مع أحدث ما تقدمه GWM من ابتكار وتطور في عالم السيارات، حيث كانت الغاية من هذا اللقاء تسليط الضوء على إنجازات الشركة وإطلاق مرحلة جديدة من التطور والنمو للعلامة في السوق الكويتي.



وخلال الأمسية ألقى نادر الظريف، المدير العام لشركة جريت وول موتور في الكويت، كلمة أكد فيها التزام الشركة بتعزيز حضورها المحلي وتوسيع شبكة فروعها، معلنا عن قرب افتتاح معرض جديد في منطقة الأحمدي يضم معرض سيارات ومركز صيانة وقطع غيار متكاملو بالإضافة الى معرض ثالث في مول جابر خلال الأشهر المقبلة، لتكون الشركة أقرب إلى عملائها وتقدم لهم أفضل الخدمات.



من جانبه، شارك توحيد باركر، المدير الإقليمي لشركة جريت وول موتور في الشرق الأوسط، بكلمة عبر فيها عن فخره بمسيرة الشركة الممتدة لأكثر من 35 عاما من الابتكار والتصميم والجودة، مؤكدا أن هذا العام يمثل نقطة انطلاق نحو جيل جديد من سيارات GWM الذكية والمتطورة التي تلبي مختلف أنماط الحياة، من المدينة إلى الصحراء.



وخلال الفعالية، سلطت الشركة الضوء على أبرز طرازاتها الحالية في السوق الكويتي Haval H9 وAll New H6، كما كشفت بشكل حصري عن نيتها طرح سيارتين جديدتين تنضمان إلى عائلة هافال قريبا في الكويت، هما:



٭ Haval V7 (Haval Raptor)



٭ Haval Jolion Max



وتمتلك GWM اليوم 13 مركز أبحاث وتطوير و10 مصانع حول العالم، وتستهدف بيع 1.5 مليون سيارة عالميا خلال عام 2025. أما محليا، فقد حققت GWM في الكويت نموا تجاوز 200% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع توقعات بالوصول إلى 300% بنهاية عام 2025، مما يعكس الثقة المتزايدة في منتجاتها وجودتها العالية.