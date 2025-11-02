

احتفلت شركة لولو هايبرماركت، الرائدة في قطاع تجارة التجزئة في الكويت، بذكرى تأسيسها الرابعة والعشرين وسط أجواء من الفرح والمشاركة الواسعة من العملاء في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء البلاد، لتؤكد مجددا مكانتها كوجهة التسوق الأولى والمفضلة لدى الأسر الكويتية والمقيمين.



وقد انطلقت فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة والعشرين يوم الأربعاء 29 أكتوبر، وتستمر حتى الثلاثاء 4 نوفمبر، متضمنة تخفيضات حصرية بنسبة 50% على تشكيلة واسعة من الفئات والمنتجات الغذائية وغير الغذائية. وتأتي هذه الحملة في إطار التزام لولو الدائم بتقديم أفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة لعملائها الكرام.



وشهدت الاحتفالية حفل افتتاح رسميا بهيجا تخللته مراسم تقطيع الكعكة بقيادة فريق الإدارة العليا في لولو الكويت، وبحضور حشد كبير من العملاء الأوفياء والشركاء والمهنئين.



وخلال الحفل عبرت إدارة لولو عن خالص شكرها وامتنانها لجميع عملائها على دعمهم المتواصل وثقتهم الكبيرة التي شكلت الركيزة الأساسية في مسيرة نجاح الشركة الممتدة لأكثر من عقدين.



وتشمل عروض الذكرى السنوية لهذا العام خصومات بنسبة 50% على مجموعة مختارة من المنتجات، من بينها الخضراوات والفواكه الطازجة، والمأكولات البحرية، واللحوم، ومنتجات الديلي، ومنتجات الصحة والجمال. كما تشمل الحملة تخفيضات ضخمة على الأحذية بنسبة تتراوح بين 50 و70%، وتصفية كبرى للملابس بخصومات تصل إلى 70%، بالإضافة إلى مهرجان الأسماك واللحوم الذي يقدم خيارات فاخرة ومتنوعة لعملاء لولو.



وتضفي لولو طابعا تفاعليا مميزا على احتفالاتها من خلال فعالية «دور العجلة واربح»، والتي تمنح العملاء فرصة الفوز بجوائز رائعة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في جميع فروعها بالكويت.



كما تتضمن الحملة عروض الصفقات اليومية التي تقدم 24 منتجا مميزا بأسعار لا تنافس، بالإضافة إلى العروض الكبرى التي تمنح خصومات تصل إلى 70% على الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والإكسسوارات التقنية، والمفروشات، والحقائب، والألعاب، وحقائب السيدات، والنظارات، وغيرها من المنتجات المتنوعة.