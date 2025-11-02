

ندى أبونصر



احتفلت علامة هارفي نيكلز الكويت، التابعة لمجموعة الشايع، رسميا باكتمال أعمال التجديد الشامل لمحلها بالأفنيوز في الكويت، في خطوة تجدد مكانة المحل كواحدة من أبرز وجهات التسوق الفاخرة في المنطقة.

وخلال فترة التجديد واصل الزبائن زيارة المحل، ليأتي هذا الحفل بمنزلة إعلان رسميا عن انطلاق مرحلة جديدة من تجربة التسوق الراقية التي لطالما ميزت هارفي نيكلز الكويت.



في هذا الإطار، قال بيرسون بون، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هارفي نيكلز «يمثل هذا اليوم فصلا جديدا بمسيرة هارفي نيكلز بالكويت وفي شراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة الشايع. يعد المحل بتصميمه الجديد الرائع دليلا على متانة هذه الشراكة، حيث سيقدم لزبائننا أفضل تجربة تسوق في قطاع المنتجات الفاخرة بالشرق الأوسط.

وبفضل تبني أحدث التصاميم وتقديم أرقى تجارب التسوق داخل المحل، نحن على يقين بأن هارفي نيكلز الكويت سيظل أيقونة ووجهة مفضلة لعشاق التسوق المحليين والزوار على حد سواء». وقال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع «تمثل إعادة افتتاح المحل بعد تجديده علامة فارقة في شراكتنا مع هارفي نيكلز. ويعزز هذا الاستثمار التزامنا المشترك بتقديم تجربة عالمية المستوى للمتسوقين المميزين في الكويت. ندرك مدى حماس زبائننا الذين شاهدوا التحولات الجذرية من حولهم داخل المحل، حيث عملنا على إعادة التصميم بما يتماشى مع الأذواق المحلية وأحدث الصيحات العالمية، لضمان بقاء هارفي نيكلز الوجهة المثلى للفخامة العصرية في المنطقة».



من جانبها، قالت جولي هويت، مديرة إدارة أعمال هارفي نيكلز في مجموعة الشايع: «تمثل إعادة افتتاح محلنا أكثر من مجرد عملية تحول جذرية في التصميم، فهي تعكس التزامنا المستمر بالتطور تماشيا مع متطلبات زبائننا وتقديم تجربة تعكس ذوق السوق الكويتي الراقي وتفرده. لقد حرصنا على ابتكار تجربة تسوق فريدة تجمع بين أحدث صيحات الموضة العالمية وأسلوب الحياة العصرية في الكويت».



ويضع التصميم الجديد للمحل الزبون في قلب التجربة، إذ تم تصميم كل التفاصيل ـ بدءا من الديكورات الداخلية إلى كيفية تنسيق وعرض المنتجات داخل المحل ـ بهدف خلق تجربة تسوق سلسة واستثنائية لا مثيل لها تلهم الرغبة في الاستكشاف، وتمنح الزبائن الراحة وتعزز التواصل.

ويعرض الطابق الأرضي تشكيلات الأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور في وجهة ديناميكية واحدة، بينما يتميز طابق الميزانين بإطلالة مجددة بالكامل صممت خصيصا لتعرض أرقى تشكيلات الأزياء المنسقة بطريقة أنيقة وملفتة - ما يمنح الزبائن خيارات واسعة وتصاميم فاخرة متكاملة في بيئة ملهمة.

وتضيف المساحات المنسقة والماركات العالمية المعروضة وفقا لمفهوم «متجر داخل متجر» داخل المحل وركن العطور المخصص أبعادا جديدة للتجربة، حيث تمزج بين الراحة والإبداع والرقي.



وللارتقاء بتجربة التسوق أكثر، يفتتح جولدن غووز يونيك كافيه Golden Goose Younique Caffè أبوابه لأول مرة في الشرق الأوسط داخل هارفي نيكلز الكويت، والذي يجمع بين التجربة والخبرة العالمية للعلامة التجارية وعالم المذاق الإيطالي الأصيلة.



ويقدم المقهى لضيوفه تجربة فريدة من خلال مشروبات وحلويات مصممة حسب الذوق، مع لمسات مبتكرة تعزز التواصل الشخصي مع العلامة.



وتبقى واجهة المحل، التي صممها الفنان البريطاني جايلز ميلر، سمة معمارية مميزة وفريدة، إذ تتألف من أكثر من 11.000 بتلة نحاسية، تعكس نبض وروعة وجمال المناظر الطبيعية الصحراوية في الكويت. كما أنها مدعومة بشاشات رقمية حديثة داخل المحل وخارجه مصممة لإضفاء الحيوية على أجواء المحل ولتعزيز التفاعل مع علامة هارفي نيكلز التجارية.



وبالتوازي مع إعادة التصميم، تطورت محفظة العلامات التجارية المعروضة داخل المحل لتعكس مكانته المتميزة. والآن، أكثر من نصف التشكيلات المتاحة هي تشكيلات حصرية لهارفي نيكلز الكويت، مما يعزز دور العلامة كوجهة رائدة للأزياء الراقية والفاخرة في البلاد. تم اختيار كل علامة تجارية بهدف ـ الارتقاء بتجربة الزبائن وإثارة إعجابهم وتلبية تطلعاتهم المتطورة.



ومع إطلالة المحل المتجددة المعاد تصميمها، والتشكيلات الحصرية للعلامات التجارية، وافتتاح جولدن غووز يونيك كافيه، والدمج الذكي للتقنيات الرقمية، يواصل هارفي نيكلز الكويت ترسيخ مكانته كوجهة رائدة ترمز للفخامة والإبداع والتعاون الناجح بين مجموعة الشايع ومجموعة هارفي نيكلز.