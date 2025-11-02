

أعلـن بنك الكويت الدولي KIB مــؤخرا عن إطلاق برنامج واعد لتأهيل القـــيادات الـــوســطى، بالتــعاون مــع جــــامعة IE الإسبانية، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في التعليم التـــعلم التـنفيذي خــلال حفــل خاص أقيم في مقر البنك الرئيـــسي.



ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البنك مع الجامعة في وقت سابق من هذا العام، ليشكل محطة محورية في مسيرة البنك لتطوير الكفاءات الكويتية وتمكين الجيل القادم من القادة، بما يعكس التزامه الراسخ بالاستثمار في الطاقات البشرية الكويتية وتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».



ويستمر هذا البرنامج على مدى 9 أشهر، ويتوزع على ثلاث دورات تعلمية مكثفة صممت خصيصا لتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك في الاستثمار برأسماله البشري.



ويجمع البرنامج بين الجانب النظري والتطبيقي، لتزويد المشاركين بمجموعة متكاملة من المعارف والمهارات في مجالات القيادة الذاتية، القيادة داخل المنظمة والقيادة الممتدة لما بعد المنظمة، بما يهيئهم للاضطلاع بأدوار قيادية مستقبلية ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي محليا وعالميا.



وبهذه المناسبة، قالت مدير أول التعليم والتطوير بإدارة الموارد البشرية في KIB سهام الخريف: إن إطلاق برنامج واعد لتأهيل القيادات الوسطى في البنك بالتعاون مع جامعة IE يمثل خطوة جوهرية نحو بناء جيل جديد من القيادات الوطنية المؤهلة لتولي أدوار مستقبلية أكثر تأثيرا داخل البنك وخارجه، ونؤمن بأن الاستثمار في موظفينا هو أساس استدامة نجاحنا وضمان قدرتنا على المنافسة.



وذكرت أن برنامج واعد يجسد التزام البنك المتواصل بالاستثمار في مستقبل القطاع المصرفي الكويتي، ويعزز مكانة KIB كـ «بنك للحياة».



وأضافت: «من خلال تطوير الكفاءات الكويتية، يسعى KIB لضمان أن تكون كوادره قادرة على تلبية المتطلبات الحالية للقطاع المصرفي، والإسهام بفعالية في تحقيق الرؤية الاقتصادية الأوسع للكويت».