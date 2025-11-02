أعلن مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، وبالتعاون مع مجلة City Pages، عن إطلاق حملة وفعالية «Empower Her»، وهي مبادرة رائدة تحتفي بالمرأة الكويتية، وتعزز تمكين وإلهام طموح السيدات في مختلف المجالات.



وتعكس هذه المبادرة التزام بورشه بدعم نجاحات السيدات وتعزيز جهود تمكين المرأة في الكويت. كما تهدف إلى تكريم الدور الريادي والمتنامي للمرأة الكويتية في مختلف قطاعات المجتمع، بما في ذلك ريادة الأعمال، العلوم، الفنون، الثقافة، والعمل المجتمعي. وتسعى إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة وإبراز إسهاماتها على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيز مفاهيم التمكين والإبداع.



وتماشيا مع قيم بورشه العالمية القائمة على الطموح، التفرد، والثقة، شاركت في الحملة مجموعة من مالكات سيارات بورشه، إلى جانب سيدات شغوفات ومحبات للعلامة، لتستقطب المبادرة مجتمعا نسائيا طموحا يتميز بروح الريادة والتميز التي تجسدها العلامة التجارية.



فعالية إطلاق حملة «Empower Her»:



ومن خلال الشراكة مع مجلة «City Pages»، تسلط مبادرة Empower Her الضوء على نساء ملهمات من مجتمع ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع، إلى جانب عدد من القياديات اللواتي يشكلن جوهر النمو المجتمعي والاقتصادي في الكويت.



وانطلقت المبادرة في شهر سبتمبر الماضي، لتفتح أبوابها أمام رائدات الأعمال من مختلف أنحاء الكويت، حيث استقطبت أكثر من 50 مشاركة قدمن ترشيحات ملهمة. وبعد عملية تقييم دقيقة أجرتها لجنة تحكيم متخصصة، تم اختيار 10 متسابقات فقط للتأهل إلى المرحلة النهائية. وقد حظيت المتأهلات العشر بدعوة حصرية للتعرف عن قرب على أحدث طرازات بورشه، من خلال تجربة قيادة استثنائية خصصت لكل واحدة منهن، ضمن فعالية جسدت بامتياز جوهر هذه الحملة، القائم على الإلهام، وتعزيز الأداء، وتمكين المرأة.



بلغت المبادرة قمة نجاحها مع حفل توزيع جوائز Empower Her لعام 2025، الذي أقيم في صالة عرض مركز بورشه الكويت في الشويخ، صالة العرض الأكبر والأفخم في المنطقة. وجمعت الفعالية نخبة من كبار العملاء، ورائدات الأعمال، والشخصيات المؤثرة، والقيادات النسائية البارزة في الكويت، في أجواء مفعمة بالإلهام والاحتفاء بالتميز والنجاح.



وقد جسدت الفعالية رؤية بورشه في الجمع بين الفخامة والأداء وروح الإبداع، حيث تحولت صالة العرض إلى مساحة أنيقة تميزت بتصميم فني راق، وموسيقى حية، وضيافة فاخرة، ما أضفى على الأمسية طابعا يجمع بين الرفاهية والإلهام المجتمعي.



واختتمت الفعالية بمراسم تكريم خاصة للسيدات المشاركات، حيث تم الاحتفاء بالفائزات في نهائيات الحملة تقديرا لإنجازات كل منهن في مجالاتها المختلفة، من ريادة الأعمال والابتكار إلى الفن والعمل الخيري، لتكون هؤلاء النساء جميعا نماذج مضيئة تسهم في مسيرة التقدم والتنمية في الكويت.



ومن أبرز محطات الأمسية كان عرض مجموعة من سيارات بورشه الأيقونية، تتقدمها سيارة بورشه 911 جي تي 3 إكسكلوسيف مانوفكتور «Paint to Sample» باللون الأزرق إيبانيما ميتاليك، والتي أسرت أنظار الحضور بطلائها اللافت وتفاصيلها الدقيقة التي تجسد أرقى مستويات الحرفية والتميز.



شراكة برؤية موحدة



وبهذه المناسبة، صرحت رزان خوري، مدير التسويق المساعد في مركز بورشه الكويت، قائلة: «تعكس حملة Empower Her إيمان بورشه بأن الطموح والتفرد هما محركان رئيسيان للتقدم».



وأضافت: «من خلال هذه المبادرة، نفتخر في مركز بورشه الكويت بتوفير منصة تحتفي بإنجازات المرأة الكويتية، تلهم وتشجع على التواصل وتمهد الطريق للأجيال القادمة. هذه الحملة ليست مجرد فعالية، بل هي رسالة تعبر عن التزام بورشه الراسخ بتمكين المجتمعات ودعم التغيير الإيجابي».



وجاء نجاح الحملة نتيجة التعاون المثمر مع مجلة City Pages، إحدى أبرز المجلات الكويتية المتخصصة في أسلوب الحياة والثقافة، حيث أسهم هذا التعاون في إيصال رسالة الحملة إلى شريحة واسعة من المجتمع عبر قصص مؤثرة وتغطية إعلامية مميزة ومحتوى إبداعي متجدد.



التزام راسخ بدفع عجلة التقدم



بالنسبة لمركز بورشه الكويت، يشكل نجاح فعالية «Empower Her» انطلاقة لمسيرة واعدة نحو تعزيز مبادئ التمكين والشمولية، فمن خلال مثل هذه المبادرات، تؤكد بورشه على دورها التنموي الذي يتجاوز صناعة السيارات ليلامس الحدود الإنسانية والاجتماعية. فبورشه ليست مجرد شركة سيارات فاخرة للأداء العالي، بل علامة لديها رؤية مستدامة لإحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع، وأسلوب حياة يعكس الشغف والتميز والتمكين.