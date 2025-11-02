أحمد خميس

ذكرت الإحصائية الأسبوعية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، وتحديدا خلال الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر الماضي، أن رجال المرور تعاملوا مع 3766 بلاغا، منها 1513 حادث تصادم مباشر، و279 حادثا نتج عنه إصابات متفاوتة، ليكون الإجمالي العام للحوادث 1792 حادثا خلال أسبوع واحد فقط.

وكشفت الإحصائية عن تحرير 30.932 مخالفة، حيث جاءت إدارة الطرق السريعة في المرتبة الأولى في عدد المخالفات المحررة بواقع 6544 مخالفة، فيما حلت في الترتيب الثاني الفروانية بـ 6190 مخالفة، ثم إدارة مرور الأحمدي بـ 4527، الجهراء بـ 3971، مخالفة تليها العاصمة بـ 3872، ثم حولي بـ 3021 مخالفة، تليها مبارك الكبير، بـ 2350 مخالفة.

وخلال الحملات المرورية، قام رجال المرور باحتجاز 100 مخالف وحدث تم ضبطهم بسبب مخالفات مرورية بينهم 35 حدثا، كما تم حجز 198 مركبة و46 دراجة بالإضافة إلى ضبط 33 مركبة مطلوبة قضائيا. كما ألقى رجال المرور القبض على 46 شخصا مطلوبا (إلقاء قبض) وشخص جنائي و3 تغيب، كما ضبطوا 41 وافدا مخالفا لقانون الإقامة، و8 من دون إثبات، فيما تم حجز 55 شخصا في النظارة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه النتائج تعكس الجهود الميدانية الكبيرة التي تبذلها إدارات المرور والعمليات في ضبط السلوك المروري غير المنضبط، ورصد المطلوبين والمستهترين.

وشددت على أن الحملات مستمرة في جميع المحافظات، مع التركيز على الطرق السريعة ومناطق التجمعات الشبابية والمجمعات التجارية التي تشهد سلوكيات مرورية خطرة.

كما دعت الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام التام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع رجال المرور من أجل تحقيق بيئة مرورية آمنة تحفظ الأرواح والممتلكات.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق القانون مستمر على الجميع دون استثناء، وأن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن والمرور في تعزيز الانضباط العام على الطرق.