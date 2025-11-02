«الشيء الوحيد الذي تمتلك قدرة تامة على تغييره بشكل كامل هو أفكارك الشخصية»

بريان ترايسي، المؤلف الأميركي، يؤكد أننا لا نتملك قدرة تامة على أي شيء سوى أفكارنا الشخصية التي منها يمكننا أن نبدأ أي تغيير حقيقي.