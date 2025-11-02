«للعضلات ذاكرة»
دواين جونسون، المصارع والممثل الأميركي، يقول ان للعضلة ذاكرة تسمح لك بإهمالها دون تدريب بحيث عندما تعود لتدريبها تجدها تستعيد قوتها في وقت وتدريب أقل.
«الشيء الوحيد الذي تمتلك قدرة تامة على تغييره بشكل كامل هو أفكارك الشخصية»
بريان ترايسي، المؤلف الأميركي، يؤكد أننا لا نتملك قدرة تامة على أي شيء سوى أفكارنا الشخصية التي منها يمكننا أن نبدأ أي تغيير حقيقي.
«أذهب للعمل متوقعة أنني أتعامل مع أصدقاء جدد كما في (هاري بوتر)»
إيما واتسون، الممثلة البريطانية، تفصح عن أن مشكلتها الشخصية تكمن في التعامل مع زملائها في العمل وكأنهم أصدقاؤها لا مجرد زملاء.