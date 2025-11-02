أعربت منظمة «أطباء بلا حدود» عن خشيتها من أن آلاف المدنيين عالقون في مدينة الفاشر السودانية ويواجهون خطرا وشيكا إثر سيطرة قوات الدعم السريع عليها، فيما أظهرت صور جديدة بالأقمار الاصطناعية أن المجازر ما زالت مستمرة في عاصمة ولاية شمال دارفو.



وقال باحثون في جامعة «ييل» الأميركية إن صورا جديدة التقطت بالأقمار الاصطناعية تظهر مؤشرات على استمرار عمليات القتل الجماعي داخل مدينة الفاشر ومحيطها في غرب السودان، بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.



ومنذ سقوط المدينة، توالت شهادات عن إعدامات ميدانية وعنف جسدي وهجمات على عمال الإغاثة وعمليات نهب وخطف، بينما لاتزال الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.



وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة «ييل»، في تقرير، إن الصور الجديدة تظهر مؤشرات على أن جزءا كبيرا من سكان المدينة «قتلوا أو أسروا أو يختبئون».



وحدد الباحثون ما لا يقل عن 31 موقعا تحتوي على أجسام يرجح أنها لجثث بشرية بين الاثنين والجمعة الماضيين، في أحياء سكنية وحرم جامعي ومواقع عسكرية.



وأضاف التقرير أن «مؤشرات استمرار القتل الجماعي واضحة للعيان».



وأفادت شهادات ناجين وصلوا إلى مدينة «طويلة» المجاورة بوقوع مجازر، وإطلاق نار على أطفال أمام ذويهم، وضرب ونهب للمدنيين الفارين.



ووفق الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 65 ألف شخص من مدينة الفاشر، بينما لا يزال عشرات الآلاف محاصرين، من أصل نحو 260 ألفا كانوا في المدينة قبل الهجوم الأخير.



من جهة اخرى، أوضحت منظمة «أطباء بلا حدود» أن «أعدادا كبيرة من المدنيين ما زالت تواجه خطرا شديدا وتمنع من الوصول إلى مناطق أكثر أمانا من جانب قوات الدعم السريع وحلفائها».



وأضافت المنظمة أن نحو خمسة آلاف شخص فقط تمكنوا من الوصول إلى بلدة طويلة الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا غرب المدينة.



وقال رئيس قسم الطوارئ في المنظمة ميشال أوليفييه لاشاريتيه إن «عدد الوافدين إلى طويلة لا يتطابق مع حجم الكارثة، في وقت تتزايد فيه الشهادات عن فظائع واسعة النطاق».



وتساءل «أين كل المفقودين الذين نجوا من شهور من الجوع والعنف في الفاشر؟»، مضيفا «الاحتمال الأكثر ترجيحا، والمروع في الوقت نفسه، هو أنهم يقتلون أو يطاردون أثناء محاولتهم الفرار».



وأفاد شهود عيان المنظمة بأن نحو 500 مدني، بينهم جنود من الجيش وقوات حليفة له، حاولوا الفرار الأحد الماضي، لكن معظمهم قتل أو أسر على أيدي قوات الدعم السريع ومجموعات موالية لها.



وأشار الناجون إلى أن الفارين فصلوا بحسب النوع والعمر والانتماء العرقي، وأن كثيرين ما زالوا محتجزين مقابل فدية.