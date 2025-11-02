قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إن كييف شنت هجوما تسبب في وقوع انفجارات وتعليق العمليات في خط أنابيب روسي للمنتجات النفطية في موسكو.



وذكرت الوكالة على تطبيق «تليغرام» أن الهجوم الذي نفذ يوم الجمعة الفائت دمر أنابيب لنقل البنزين والديزل ووقود الطائرات للجيش الروسي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 98 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.



وأضافت الوزارة أن 11 طائرة مسيرة، بينها ست طائرات كانت متجهة إلى العاصمة الروسية«جرى تدميرها فوق منطقة موسكو.



وأوضح رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك ان كييف شنت حوالي 160 غارة ناجحة ضد مواقع نفطية روسية منذ مطلع العام الحالي.



وقال ماليوك لصحافيين «منذ مطلع السنة الجارية، كان هناك 160 هجوما ناجحا على منشآت استخراج النفط وتكريره».



وشنت كييف في الأشهر الماضية سلسلة غارات باستخدام طائرات مسيرة استهدفت مصافي النفط في روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها.



وقال فاسيل ماليوك إن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تمكنت بالتنسيق مع قوات أوكرانية أخرى من تدمير صاروخ باليستي روسي متوسط المدى من طراز «أورشنيك»، قبل أكثر من عام في جنوب غرب روسيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن روسيا فقدت أكثر من 20% من طاقتها على تكرير النفط بسبب هجمات قواته.



من جهة اخرى، قالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية، إن هجوما شنته روسيا تسبب في اندلاع حريق في موقع لإنتاج الغاز في منطقة بولتافا.



وكثفت القوات الروسية هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.



وبحسب تحليل لبيانات أوكرانية أجرته وكالة فرانس برس، أطلقت روسيا خلال أكتوبر الماضي عددا من الصواريخ على أوكرانيا يفوق أي شهر آخر منذ مطلع العام 2023، في إطار هجمات ليلية استهدفت خصوصا شبكة الطاقة.



وأطلقت روسيا 270 صاروخا خلال الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 46% مقارنة بسبتمبر2025، وفق تجميع يومي للبيانات التي تنشرها القوات الجوية الأوكرانية.



ويعد هذا العدد الأعلى من الصواريخ التي تطلق خلال شهر واحد على أوكرانيا منذ أن بدأت القوات الجوية الأوكرانية في مطلع العام 2023 نشر تقاريرها اليومية حول الضربات الروسية.



وتسببت تلك الهجمات في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف السكان، فيما تستهدف موسكو للشتاء الرابع على التوالي شبكة الكهرباء الأوكرانية في إطار استراتيجية تهدف وفق كييف وحلفائها إلى إنهاك السكان المدنيين.