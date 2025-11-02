افتتاح هذا الصرح الثقافي الضخم يمثل إضافة نوعية للمشهد الحضاري العالمي ويعكس رؤية القيادة المصرية في الاهتمام بالتاريخ والثقافة كجسر للتواصل بين الشعوب

شارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وبمشاركة عدد من القادة وكبار الشخصيات من مختلف دول العالم.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن ترحيبه بالضيوف الكرام، مستذكرا إسهامات الإنسان المصري في بناء مسيرة الحضارة ومؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية، حيث تم تشييد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عن بالغ اعتزازه بتمثيل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، للمشاركة في هذا الحدث الثقافي العالمي الذي يجسد عراقة الحضارة المصرية وإسهاماتها في مسيرة الإنسانية، مشيدا بما تضمنه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة وتصميم معماري متميز يعكس روح الإبداع المصري وحرص الدولة على صون تراثها الحضاري العريق.

وأكد سموه أن افتتاح هذا الصرح الثقافي الضخم يمثل إضافة نوعية للمشهد الحضاري العالمي ويعكس رؤية القيادة المصرية في الاهتمام بالتاريخ والثقافة كجسر للتواصل بين الشعوب وتعزيز قيم السلام والتفاهم الإنساني.

وأشاد سموه بما تمتلكه مصر من إرث ثقافي وفني عظيم أسهم في تشكيل وجدان الأمة العربية، مؤكدا أن الثقافة والفنون المصرية ستظلان منارة للإبداع والتنوير ومصدر إلهام للأجيال في الوطن العربي لما تحمله من تنوع وتميز يعكسان هوية مصر ودورها الرائد في المجالين الثقافي والفني.