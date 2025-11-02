اعتبرت دولة الكويت أن جرائم الاتجار بالبشر ليست مجرد انتهاك للقانون بل هي جريمة ضد الكرامة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقته الملحق الديبلوماسي مريم منصوري أمام اللجنة الثالثة الاجتماعية والإنسانية والثقافية في إطار الدورة ال80 للجمعية العامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي بداية البيان الذي جاء في إطار مناقشة البند 71 الخاص بتعزيز وحماية حقوق الانسان، أعربت منصوري عن خالص شكر الكويت وتقديرها للمقررة الخاصة المعنية بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال، على تقريرها القيم وجهودها المخلصة في تسليط الضوء على آلاف الضحايا حول العالم.

ورأت أن جرائم الاتجار بالبشر تطفئ أحلام الأبرياء وتحول الضعف إلى سلع والألم إلى وسيلة استغلال، لافتة إلى العديد من النساء اللاتي تم حرمانهن من حقهن في الأمان والأطفال الذين انتزعت منهم براءتهم بعد أن تم إلقاؤهم في دوامة لا ذنب لهم فيها.

وأشارت إلى أن قرارات مجلس حقوق الإنسان أكدت أن مكافحة الجرائم بالأشخاص مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا دوليا راسخا قائما على مبادئ الوقاية والحماية والمساءلة "ونحن في دولة الكويت نؤمن بأن هذه الجريمة لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال ضمير إنساني يقظ يضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار".

وأكدت أنه من خلال التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان، فقد اتخذت دولة الكويت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر من أهمها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتوفير مراكز إيواء وخدمات دعم نفسي واجتماعي وقانوني للضحايا فضلا عن تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية الكويتية وبما يضمن اتساق الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أنه في العام الحالي حظيت جهود دولة الكويت بإشادة دولية مستحقة، حيث أشار تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية إلى ترقية تصنيف دولة الكويت إلى الفئة الثانية، وهو ما يعكس التقدم الملموس في الإصلاحات التشريعية وتعزيز نظام حماية الضحايا وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

ولفتت إلى أن "الاتجار بالبشر ليس قضية قانونية فحسب بل امتحان لإنسانيتنا المشتركة فعندما تستغل المرأة أو يستعبد الطفل فإن صمت العالم يصبح شريكا في الجريمة، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة الكويت التزامها الراسخ بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق عالم يصان فيه الإنسان من الاستغلال وتحمى فيه الكرامة كما تحمى الحدود".

وشددت منصوري في ختام البيان على "أننا نؤمن بأن حماية إنسان واحد من براثن العصابات هي صون لجوهر الإنسانية نفسها وأن المستقبل الذي نحلم به جميعا لا يمكن أن يبنى إلا على الرحمة والعدالة والمساواة".