شهد جناح الكويت في بوليفارد الرياض حضورا كثيفا من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بتصميمه التراثي المستوحى من الدروازة القديمة التي ترمز للأصالة وتعكس هوية العمارة الكويتية القديمة.

ويعرض الجناح ملامح ومعالم بارزة من الكويت من بينها أبراج الكويت كرمز حضاري ومعماري شهير وتصميم يحاكي سوق المباركية بطرازه التراثي المميز إضافة إلى برج الساعة في قصر السيف والبوابات التاريخية التي كانت جزءا من سور الكويت الثالث.



كما تتوزع داخل الجناح محلات كويتية تقدم منتجات محلية وعطورا وأزياء وحلويات إلى جانب عروض حية تجسد التراث والفنون الشعبية الكويتية.



وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات (موسم الرياض 2025) تأكيدا على عمق العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية وتعزيزا للتعاون الثقافي والسياحي بين البلدين الشقيقين.