استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بقصر بيان صباح اليوم، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وبدأ مراسم الاستقبال بعزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم تفضل سموه بمصافحة نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ تشانغلين ونائب وزير النقل شو تشنغقوانغ ومبعوث الحكومة الصينية الخاصة لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ ثم قام نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية بمصافحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر ووزير الأشغال العامة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتورة نورة المشعان وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم الناجم.