استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بينهما ودفعه إلى مجالات أوسع بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة والتأكيد على الحرص المتبادل على توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد الجابر ووزير الأشغال العامة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتورة نورة المشعان وسعادة مدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن العيسى وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم الناجم.