عبدالعزيز الفضلي



حدّدت وزارة التربية يوم 21 ديسمبر المقبل موعداً لتسليم مناهج الفصل الدراسي الثاني للمطابع .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن لجان التأليف والمراجعة تعمل حاليًا على اللمسات النهائية للكتب بعد مراجعتها علميًا ولغويًا، تمهيدًا لاعتمادها النهائي وإرسالها للمطابع وفق الجدول الزمني المعتمد، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لضمان وصول الكتب الدراسية إلى المدارس في الوقت المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن عملية التسليم المبكر تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير المحتوى التعليمي وتحسين جودة الطباعة والتوزي، منوهةً إلى أنها تعمل على الاتفاق مع المطابع لانجاز عملية الطباعة وفق خطة متابعة دقيقة تضمن سير العمل في مراحل الطباعة والنقل والتوزيع، ليتم تسليم الكتب إلى جميع المدارس قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ .

من جانب آخر وفي إطار الأنشطة الرياضية التي تنظمها وزارة التربية، تنطلق تصفيات النشاط الخارجي لكرة القدم للمرحلة الثانوية على مستوى المناطق التعليمية، حيث تُقام المنافسات لاختيار الفريق الفائز من كل منطقة، تمهيداً لتشكيل منتخب يمثلها في لعبة كرة القدم.

وسيُتاح للمنتخبات المتأهلة من المناطق التعليمية المشاركة في بطولة كأس التفوق العام لكرة القدم للمرحلة الثانوية، التي تُقام برعاية شركة نفط الكويت والهيئة العامة للرياضة، وذلك على ملاعب شركة نفط الكويت خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، بنظام خروج المغلوب.

وتضم البطولة ست مناطق تعليمية، على أن تُجرى قرعة جدول المباريات في مقر التوجيه العام للتربية البدنية لتحديد المواجهات والمواعيد النهائية للمنافسات.

وفي السياق نفسه، تواصل منطقة حولي التعليمية فعاليات بطولات الألعاب الجماعية والفردية للعام الدراسي 2025-2026، تحت إشراف الموجه الأول للتربية البدنية الدكتور طارق أحمد البناي، حيث تشهد البطولة مشاركة واسعة من مدارس المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية، المتوسطة، والثانوية.

وأوضح الدكتور البناي أن الفعاليات الرياضية انطلقت هذا العام ببطولة المرحلة الابتدائية بمشاركة 19 مدرسة، تلتها بطولة المرحلة المتوسطة بمشاركة 15 مدرسة، فيما تُقام حالياً تصفيات بطولة المرحلة الثانوية لكرة القدم بمشاركة 10 مدارس بنظام خروج المغلوب، على أن تختتم البطولة الأسبوع القادم بتتويج المدارس الفائزة بالمراكز الأولى.

وأشار إلى أن النشاط الرياضي في منطقة حولي التعليمية يشمل الألعاب الجماعية مثل كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد، إضافة إلى الألعاب الفردية كألعاب القوى، وتنس الطاولة، والجمباز، واللياقة البدنية، وهي بطولة تم استحداثها العام الماضي وتُنفذ هذا العام بمشاركة جميع المراحل الدراسية.

وبيّن الدكتور البناي أن المدارس الفائزة ستحظى بفرصة تمثيل المنطقة في الأنشطة الخارجية للتوجيه العام للتربية البدنية، لافتاً إلى أن البطولات تحظى باهتمام ودعم خاص من وزارة التربية.

وأضاف أن بطولة المرحلة الثانوية لكرة القدم هذا العام تُقام برعاية شركة نفط الكويت، التي تستضيف المباريات على ملاعبها، وتقدّم جوائز قيمة للمراكز الثلاثة الأولى على مستوى المناطق التعليمية، إلى جانب تكريم المدربين والمشرفين المتميزين.

وأكد الدكتور البناي أن هذه البطولات تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقل مهارات الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة، فضلاً عن تنمية روح المنافسة الشريفة والانتماء للتربية البدنية، مشيراً إلى أنه سُمح بمشاركة لاعبي الأندية في بطولة المرحلة الثانوية لرفع مستوى الأداء وزيادة الحماس بين الفرق المشاركة.

واختتم الدكتور البناي بالتأكيد على أن جميع المباريات تُقام في أجواء تربوية ورياضية مثالية، يشرف عليها معلمو التربية البدنية الذين يتولّون التحكيم وفق القوانين الرسمية، بما يجعل المنافسات نموذجاً يحتذى في الروح الرياضية والانضباط السلوكي بين الطلبة.