عقدت بقصر بيان ظهر اليوم، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، الجانب الكويتي فيما ترأس نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ عن الجانب الصيني.

هذا وقد تم خلال المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة على كافة الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والسعي نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات لتوسعة أطر العمل المشترك كما تناولت المباحثات ابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي في كافة المجالات وتطويره في مختلف الميادين.