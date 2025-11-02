أعرب الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة عن صدمته حيال عملية الطعن على متن قطار كان متجها إلى لندن في ساعة متأخرة من مساء السبت وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص على الأقل، 9 منهم حالاتهم خطيرة.

وعبر الملك وزوجته الملكة كاميلا عن شعورهما بـ«الهلع والصدمة لدى السماع بعملية الطعن المروعة».

وقال الملك «نتعاطف مع المتأثرين وأحبائهم ونتضامن معهم». كما شكر أجهزة الطوارئ على استجابتها

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شخصين عقب حادث الطعن الذي وقع على متن قطار في كامبريدجشاير في شرق إنجلترا كان في طريقه إلى لندن، مؤكدة أن الاعتداء لم يكن «حادثا إرهابيا».

وقال قائد شرطة النقل البريطانية جون لافلس للصحافيين إن الشخصين اللذين ألقي القبض عليهما هما «رجل بريطاني أسود يبلغ من العمر 32 عاما ورجل بريطاني من أصول كاريبية في الخامسة والثلاثين من عمره». وأضاف: «في هذه المرحلة، لا يوجد ما يدل على أنه حادث إرهابي».

وقالت شرطة النقل البريطانية على منصة «اكس»: «نحن نستجيب حاليا لحادث في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن»، مضيفة أنه «تم توقيف شخصين».

وأفادت شرطة كامبريدجشاير بأنه «تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى».

وأكدت الشرطة أن القطار كان في طريقه من دونكاستر في شمال شرق البلاد إلى محطة كينغز كروس في لندن، وهو خط مزدحم حيث عادة ما تكون عربات القطارات مكتظة بالمسافرين.

وقال شهود عيان لصحيفة تايمز إنهم رأوا رجلا يحمل سكينا كبيرا بينما هرع الناس للاختباء في الحمامات.

ونقلت عدة وسائل إعلام عن أحد الشهود قوله إنه رأى رجلا يركض داخل عربة القطار وذراعه مغطاة بالدماء وهو يصرخ «معهم سكين!»، فيما أفاد آخر بأنه رأى «الدم في كل مكان».

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة اكس «إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدن تثير قلقا كبيرا»، مضيفا: «أفكر في كل المتضررين، وأشكر أجهزة الطوارئ على استجابتهم».

وأوصى ستارمر أي شخص في المنطقة بـ «اتباع نصيحة الشرطة»، في حين أفادت وزيرة داخليته شابانا محمود عن إلقاء القبض على شخصين.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» إن «المعطيات الأولية تشير إلى أن ما حدث هو هجوم منفرد».