تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام - ممثلة في إدارة التنفيذ الجنائي - وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي 50 كيلوغراما في منطقة الفحيحيل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية دقيقة إلى إدارة التنفيذ الجنائي، أفادت بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة والاحتفاظ بكميات كبيرة منها تمهيدا لترويجها داخل البلاد، وعلى ضوء ذلك، تم التنسيق الفوري مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتشكيل فريق أمني مشترك للبحث والتحري.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم في منطقة الفحيحيل، وهو من المقيمين بصورة غير قانونية، وبحوزته حقيبتان تبين بعد فحصهما احتواؤهما على حوالي 50 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة جاهزة للترويج داخل البلاد، وقد اعترف المتهم خلال التحقيقات بتسلمه المخدرات مقابل مبلغ مالي قدره 3000 دينار كويتي، لصالح مواطن من أرباب السوابق - هارب خارج البلاد ومطلوب في عدة قضايا جلب وترويج مواد مخدرة.

وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة آفة المخدرات والتصدي لمحاولات ترويجها والاتجار بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع وسلامة أفراده.