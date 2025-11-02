علي إبراهيم

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بلغ 34.35 مليار دينار بانخفاض نسبته 4.66% بما قيمته 1.67 مليار دينار على أساس سنوي مقارنة بـ 36.03 مليار دينار حجم انفاق خلال الفترة ذاتها من 2024.

ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية خلال أول 9 أشهر من 2025 نحو 13.11 مليار دينار مقارنة بـ 14.35 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024 بتراجع بلغت قيمته 1.24 مليار دينار وبانخفاض نسبته 8%.

وانخفضت سحوبات الكاش بنسبة 10.56% بما قيمته 807.5 ملايين دينار لتبلغ قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 6.8 مليارات دينار مقارنة بـ 7.6 مليارات دينار بنهاية أول 9 أشهر من 2024.

وارتفعت قيمة الإنفاق على عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع بـ 2.6% بما قيمته 368.8 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل بنهاية سبتمبر إلى 14.39 مليار دينار مقارنة بـ 14.02 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024.