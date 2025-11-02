أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الرئيس أحمد الشرع سيبحث رفع ما تبقى من عقوبات على سورية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن في نوفمبر الحالي، ليصبح أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية إلى واشنطن.

وأوضح الوزير الشيباني في كلمة له خلال مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2025» أن الرئيس الشرع «سيكون في البيت الأبيض في نوفمبر» الجاري، معتبرا أن «هذه الزيارة بالتأكيد تاريخية».

وقال «هناك الكثير من المواضيع التي سيتم الحديث عنها: بداية رفع العقوبات»، مضيفا «نحن اليوم لدينا مكافحة داعش.. سورية تعاني من هذا الموضوع.. نحن بحاجة للدعم الدولي» في هذا المجال. ولفت وزير الخارجية السوري إلى أن المحادثات ستتناول أيضا عملية الاستقرار وإعادة الإعمار في بلده.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم براك قال السبت إن الشرع سيتوجه إلى واشنطن، حيث سيوقع «على الأرجح» اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.