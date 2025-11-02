قام نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد الرسمي المرافق له بزيارة إلى متحف قصر السلام.

هذا، وكان في استقباله المشرف العام للمتحف الشيخة منى الجابر العبدالله، حيث قام بجولة في أرجاء المتحف واطلع على ما يحتويه من مقتنيات ووثائق تاريخية وجوانب مهمة من تاريخ الكويت والمتاحف الرئيسية المكونة لمتحف قصر السلام وهي متحف تاريخ الكويت عبر حكامها ومتحف تاريخ قصر السلام ومتحف تاريخ الحضارات التي سكنت أرض الكويت.

ورافقه خلال الزيارة وزيرة الاشغال العامة رئيسة بعثة الشرف المرافقة د.نورة المشعان وسفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم الناجم.