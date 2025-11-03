عاطف رمضان



سجلت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 1563 محضر مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي.



ووفق إحصائية صادرة عن الإدارة كشفت ان هذه المخالفات تمت خلال جولات تفتيشية ميدانية بإشراف مدير الإدارة فيصل الأنصاري حيث تصدرت مخالفات التراخيص التجارية عدد المخالفات بـ 242 محضرا، وجاءت مخالفات الأسعار في المرتبة الثانية بـ179 محضرا، أبرزها عدم وضع الأسعار على السلع والخدمات، تلتها مخالفات عدم استخدام اللغة العربية بـ 147 محضرا والإعلانات غير الصحيحة بـ 37 محضرا، والبيانات التجارية غير الدقيقة بـ33 محضرا، ومخالفات استبدال السلع وإرجاعها، بلغت 117 محضرا، معظمها بسبب غياب اللوحات التوضيحية باللغة العربية لسياسات الاستبدال والاسترجاع في المحال التجارية.



وبلغ عدد محاضر الغش التجاري 74 محضرا ومخالفات أخرى أبرزها 26 محضرا لمخالفات في تنظيم العروض والتخفيضات بيع منتجات دون ترخيص أو تجاوز المدة القانونية للعروض، و34 محضرا لمخالفات في تداول الخضار والفواكه و20 محضرا لمخالفات السلع المقلدة و46 آخر لبيع مشروبات الطاقة بشكل غير منظمة و53 محضرا لعدم وجود لائحة نوع اللحوم وحالتها.



وقال مدير الإدارة فيصل الأنصاري أن وزارة التجارة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، مشددا على أن الهدف لا يقتصر على تسجيل المخالفات، بل يمتد إلى تصحيح أوضاع السوق وضمان الالتزام بالقوانين، بما يعزز الثقة ويحمي المستهلكين من الممارسات غير المشروعة.



وأشار إلى أن الوزارة تواصل تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في رصد المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وحماية المستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.