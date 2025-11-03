أعلنت إدارة العلاقات العامة عن تنفيذ جولات مكثفه للكشف على المخالفات الإنشائية وتوفير وسائل الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين، والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم أعمال السلامة.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الجهراء م.الحميدي المطيري إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.



وأكد المطيري قيام فريقه الرقابي بالإدارة بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن توجيه 56 إنذارا بخصوص الأنقاض الإنشائية المجاورة للمنازل قيد الإنشاء، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية المقررة بعد انتهاء مهلة الإنذار ومخالفة المتسبب بمدينة المطلاع السكنية.