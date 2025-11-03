استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر في ديوان عام محافظة الفروانية صباح أمس مدير عام المؤسسات الإصلاحية بالتكليف العميد أسامة الماجد.



وجرى خلال اللقاء حديث حول آخر التطورات والإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، وشرح كيفية التحول نحو مفهوم «الإصلاح والتأهيل» بدلا من العقاب فقط من خلال تطبيق برامج الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية



وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الإصلاحية في تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا المجال وبالتعاون البناء بين مختلف الجهات المعنية.



وفي ختام اللقاء، أعرب الماجد عن شكره وتقديره لمحافظ الفروانية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية على تعزيز أواصر التعاون مع المحافظة بما يخدم الصالح العام.